السيح 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واستطلق جمعية البر الخيرية بمدينة السيح بمحافظة الخرج الأحد القادم, ملتقى أطياف البر النسائي ا‏لـ 8 ، بمشاركة نخبة من الأكاديميات والتربويات المتخصصات .ويشتمل برنامج الملتقى الذي يقام في قاعة الفرسان بمدينة السيح على مجموعة من الفعاليات الاجتماعية من لقاءات ومحاضرات متخصصة ، وبرامج مخصصة للطفل ، وإقامة العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية.ويصاحب الملتقى بازار خيري سيكون ريعه لبرامج الجمعية ومناشطها الخيرية والاجتماعية.// انتهى //08:25ت م0013