اجتماعي / خيرية السيح تطلق ملتقى "أطياف البر" الأحد القادم
الخميس 1441/4/1 هـ الموافق 2019/11/28 م واس
السيح 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس
تطلق جمعية البر الخيرية بمدينة السيح بمحافظة الخرج الأحد القادم, ملتقى أطياف البر النسائي الـ 8 ، بمشاركة نخبة من الأكاديميات والتربويات المتخصصات .
ويشتمل برنامج الملتقى الذي يقام في قاعة الفرسان بمدينة السيح على مجموعة من الفعاليات الاجتماعية من لقاءات ومحاضرات متخصصة ، وبرامج مخصصة للطفل ، وإقامة العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية.
ويصاحب الملتقى بازار خيري سيكون ريعه لبرامج الجمعية ومناشطها الخيرية والاجتماعية.
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