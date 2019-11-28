حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بحائل حفل سباقه الخامس لهذا العام أمس, بحضور ملاك الخيل ومحبي رياضة الفروسية وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة .وتكون الحفل من خمسة أشواط حيث توجت الفرس " تنافس " بشوط الكأس الرئيسي لمالكها مجول هديسان الشلاقي وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الأول الجواد " نماري " للمالك محمد راشد العبيد, فيما حقق الجواد " أخو يتوق " المركز الأول في الشوط الثاني للمالك حمود سعد البقعاوي, بينما حقق الفرس " عمارة " المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك خميس راشد الشمري, في حين حقق المركز الاول للشوط الرابع الجواد "ستارت عزيز" للمالك عبدالعزيز الزبني .وفي نهاية الحفل سلم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد الكأس للفائز بالشوط الرئيسي, وتسليم جوائز الترشيح الصحيح للفائز بالمسابقة التي طرحتها إدارة ميدان الفروسية عبر حسابها على موقع التواصل تويتر .// انتهى //08:39ت م0015