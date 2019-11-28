المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.وبيّنت أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله - من الساعة الـ 9 صباحاً, وتستمر حتى الـ 5 مساءً.// انتهى //08:42ت م0016