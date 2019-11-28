طرابلس 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسسلطت الصحف الليبية الصادرة اليوم الضوء على توقف مؤسسة النفط الإنتاج فى حقل الفيل جنوب غربي البلاد نتيجة العمليات العسكرية بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وحفتر، مشيرةً إلى القصف الجوي لسلاح الجو الذي أوقع عدد من القتلى والجرحى بين الطرفين.ونوهت صحف ليبيا بإعلان وزارة الخارجية الإيطالية عن عقد النسخة الخامسة من مؤتمر روما للحوار المتوسطي في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، مشيرةً إلى أن الأزمة الليبية ستكون على رأس أجندة المؤتمر.وعرجت صحف الخميس على لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرةً إلى أن السفير الأمريكي أطلع المبعوث الأممي على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية في الأردن.// انتهى //08:54ت م0018