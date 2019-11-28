وادي الدواسر 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسالتقى مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري أمس، بمقر مركز التدريب الكشفي، برؤساء اللجان التحضيرية للمناسبات الكشفية المركزية التي تنظمها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم، وتستضيفها الإدارة خلال الفترة من 10 إلى 16 ربيع الآخر 1441هـ، بمشاركة عددٍ من إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.وأكد مُدير التعليم خلال اللقاء أهمية العمل بروح الفريق الواحد الذي اعتادت عليه الإدارة في مختلف المناسبات، والانسجام بين أعضاء الفريق وهو ما يزيد درجة التفاهم، وبالتالي تحقيق الأهداف بشكل أفضل، وينعكس أثره على جودة العمل وزيادة الانتاجية وارتفاع درجة جودته.وأشار مُدير التعليم خلال اللقاء إلى أهمية الشراكة المجتمعية التي اتخذتها اللجنة التنظيمية مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني حتى تتلاءم مخرجات الاستفادة من تلك المؤسسات مع احتياجات المناسبات التي تستضيفها الإدارة الآنية والمستقبلية.ودعا العُمري رؤساء اللجان إلى تقديم عمل احترافي يتوافق والامكانات البشرية والمادية المتوفرة ، مثمناً لوكالة الوزارة للتعليم العام ، ولإدارة النشاط الكشفي ثقتها في كشافة إدارة تعليم وادي الدواسر لاستضافة تلك المناسبات.// انتهى //08:58ت م0019