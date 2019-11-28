عام / تعليم حائل يختتم برنامج مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية

الخميس 1441/4/1 هـ الموافق 2019/11/28 م واس
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حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس
اختتم أمس برنامج مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بحائل على مدى ثلاثة أيام, وذلك بمنتزه السمراء الترفيهي بحائل .
وأوضح رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة العامة للإشراف التربوي محمد الجاسر أن الملتقى الذي استهدف رؤساء ورئيسات ‏أقسام التربية الفنية من مناطق ومحافظات المملكة خرج بعدد من التوصيات التي - بحول الله - سوف تسهم في تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية منها ‏التركيز على نواتج مخرجات التربية ألفنية والتأكيد على الاهتمام بمهارات التفكير العليا وكذلك حل المشكلات و إعادة تقييم نواتج الجدول التحصيلي بحيث يتوافق مع الاتجاهات التربوية الحديثة ‏.
وقدم الجاسر شكره الجزيل لتعليم حائل ممثلاً بإدارة الإشراف التربوي على كافة الجهود المبذولة لاستضافتهم هذا اللقاء ‏وكذلك رؤساء ورئيسات أقسام التربية الفنية على حضورهم ومشاركاتهم ألفعالة فيه.
وفي نهاية البرنامج تم تكريم جميع المشاركين بشهادات شكر وتقدير من إدارة تعليم حائل.
// انتهى //
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