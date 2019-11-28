حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساختتم أمس برنامج مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بحائل على مدى ثلاثة أيام, وذلك بمنتزه السمراء الترفيهي بحائل .وأوضح رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة العامة للإشراف التربوي محمد الجاسر أن الملتقى الذي استهدف رؤساء ورئيسات ‏أقسام التربية الفنية من مناطق ومحافظات المملكة خرج بعدد من التوصيات التي - بحول الله - سوف تسهم في تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية منها ‏التركيز على نواتج مخرجات التربية ألفنية والتأكيد على الاهتمام بمهارات التفكير العليا وكذلك حل المشكلات و إعادة تقييم نواتج الجدول التحصيلي بحيث يتوافق مع الاتجاهات التربوية الحديثة ‏.وقدم الجاسر شكره الجزيل لتعليم حائل ممثلاً بإدارة الإشراف التربوي على كافة الجهود المبذولة لاستضافتهم هذا اللقاء ‏وكذلك رؤساء ورئيسات أقسام التربية الفنية على حضورهم ومشاركاتهم ألفعالة فيه.وفي نهاية البرنامج تم تكريم جميع المشاركين بشهادات شكر وتقدير من إدارة تعليم حائل.// انتهى //09:05ت م0021