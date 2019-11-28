عرعر 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة عرعر اليوم، الرحلة الأولى لأداء مناسك العمرة لهذا العام، استفاد منها 49 معتمراً.يأتي ذلك ضمن برنامج "رحلات المناسك" الذي ينفذه المكتب، ويشمل العديد من الأنشطة والبرامج، والدروس العلمية، والكلمات الوعظية, بمشاركة عدد من دعاة المكتب.يذكر، أن هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلة من الرحلات المجدولة شهرياً، بدعم من شركاء المكتب من محسنين ومتبرعين.// انتهى //09:25ت م0022