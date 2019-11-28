جدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات منطقة مكة المكرمة, تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في محافظات جدة، والقنفذة، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ والأجزاء الساحلية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //09:26ت م0023