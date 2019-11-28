الخرطوم 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تصريح مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بدارفور عن ترتيبات لعودة حوالي 24 ألف لاجئ سوداني من تشاد من جملة أكثر من 350 ألف لاجئ أبدوا رغبتهم في العودة.ونشرت صحف السودان إعلان الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في مديريات الساحل.وتطرقت إلى إصابة 51 عسكريًا لبنانيًا وتوقيف 16 شخصًا إثر انتشار أمني مكثف جراء أعمال الشغب التي شهدتها مناطق عدة في البلاد على وقع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة.وأشارت صحف الخميس الى حث مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنه يتعين على ألمانيا أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرض عقوبات صارمة ضد إيران./ انتهى //09:33ت م0024