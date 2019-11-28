نجران 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسوافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس "جمعية إسناد لذوي الإعاقة" بمحافظة شرورة، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن وسوف تخدم أكثر من 300 من ذوي الإعاقة بالمحافظة ومراكزها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، عامر بن مبارك النهدي أن الجمعية تهدف إلى التأهيل والتعليم والتدريب والعلاج والتدخل المبكر والخدمات المساندة للتدريب لذوي الإعاقة، إلى جانب توعية الأسر وتدريبهم على كيفية التعامل داخل المنزل وفِي محيطهم الأسري مع ذوي الإعاقة، مقدماً شكره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول على دعمهم اللامحدود ومساندتهم لذوي الإعاقة.// انتهى //09:41ت م0027