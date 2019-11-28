الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساطلع وفد بلجيكي برئاسة المديرة العامة للعلاقات الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية أنيك فان كالستر أمس، على البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.واستمع الوفد الذي استقبله الأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان، ونائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري، وعدد من قيادات المركز، لعرضٍ موجز حول رؤية ورسالة وخطط المركز، وتعرفوا خلاله على أبرز البرامج والمشاريع التي يقوم بها المركز كإحدى مؤسسات المجتمع المنوط بها تعزيز قيم الحوار والتعايش والتنوع وترسيخ الوسطية والاعتدال.وفي بداية اللقاء، رحّب الأمين العام بالوفد البلجيكي، مؤكدًا أهمية تفعيل التواصل والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة عبر برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية 2030م في مجال دعم السلام والتسامح وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب.وتضمنت جولة الوفد البلجيكي زيارة إلى المعرض التفاعلي للمركز للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وما تقدمه من مشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار والاحترام وبناء السلام العالمي.واستعرض اللقاء الدور الذي تقوم به المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وما حققته من إنجازات في بناء تعزيز التنوع الثقافي والسلام العالمي وتعزيز العيش المشترك، وقد ثمّن الوفد الجهود والبرامج الحوارية الفعالة التي يقدمها المركز، وسعيه الدائم للتواصل والحوار مع مختلف التوجهات وكافة أطياف المجتمع.// انتهى //10:44ت م0038