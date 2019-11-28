المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس, البرنامج الإثرائي التاسع برعاية مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي, وبمشاركة طلابية لافتة من مختلف الجنسيات.ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية الطالب, وتقديم الدعم النفسي, وإلغاء الحواجز بين الطالب والجامعة، واكتشاف المواهب والمهارات الطلابية, واستقطاب الموهوبين وتنمية قدراتهم, وإيجاد بيئة محفزة للطالب المستجد.ويتضمن البرنامج 29 فعالية تشتمل على 6 فعاليات ثقافية، و6 محاضرات متنوعة، و5 دورات تدريبية، و6 برامج عامة، 6 منافسات رياضية.// انتهى //10:47ت م0039