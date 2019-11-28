كابل 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأُصيب 13 مدنيًا، فيما دُمر عشرة منازل إثر انفجار سيارة مفخخة تابعة لحركة طالبان بمنطقة سكنية في إقليم ساري بول شمال أفغانستان.جاء ذلك في بيان للجيش الأفغاني اليوم أن العناصر الإرهابية كانوا يستهدفون عاصمة الإقليم لشن الهجوم الأرهابي، حيث تمكنت القوات الأفغانية من رصد السيارة المفخخة قبل بلوغها الهدف المحدد.وأضاف البيان أن اشتباكًا اندلع على طول الطريق السريع أثناء تعقب القوات الأفغانية للسيارة المفخخة التي انفجرت قبل أوانها.// انتهى //10:56ت م0042