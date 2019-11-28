عرعر 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنفذت إدارة تعليم الحدود الشمالية أمس، ورشة عمل بعنوان "مراجعة نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية لمدارس المنطقة"، وذلك في مقر الإدارة بمدينة عرعر.وأوضح مدير إدارة قياس الأداء بتعليم المنطقة الدكتور عطالله الرويلي أن الورشة تهدف إلى استعراض نتائج طلاب وطالبات المنطقة في الاختبارات التحصيلية ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة وتحديد مستوى الكفاءة لكل مدرسة وتحديد نقاط القوة والضعف على مستوى الإدارة ووضع خطة تطويرية لمعالجة الفاقد، مشيراً إلى أن هذه الورشة أقيمت بمكاتب التعليم بمحافظة رفحاء وطريف والعويقيلة.// انتهى //10:58ت م0043