نجران 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنظّمت جامعة نجران، ممثلة في كلية العلوم والآداب بشرورة أمس، دورة تدريبية لطلابها بعنوان "التخطيط للمبادرات التطوعية"، وذلك بمقر الكلية.وتناولت الدورة مفاهيم التطوع والمبادرات التطوعية، والخطوات اللازمة لتأسيس فريق العمل التطوعي الذي يمكنه صنع المبادرات المجتمعية التطوعية التي يحتاجها المجتمع، إلى جانب عرض بعض النماذج والتصاميم لبعض المبادرات التطوعية الناجحة وذات الأثر الواضح في المجتمع ، وشرح نموذج المبادرة التطوعية ، وكيفية تنفيذها مع تحديد آلياتها والمكان والفئة المستهدفة وقياس أثر نجاحها بداية من الفكرة وانتهاءً بالتنفيذ وقياس الأثر.// انتهى //11:12ت م0048