مكة المكرمة 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م واسنفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس حملة ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بشارع المنصور تمت خلالها إزالة المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وأسفرت عن مصادرة وإتلاف المواد الغذائية مجهولة المصدر.وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد أن المنطقة تشهد كثافة من الجاليات المقيمة المخالفة لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، مبيناً أن بلدية المسفلة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة، لافتاً أن الحملات الميدانية مستمرة لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر غير الحضارية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.// انتهى //11:14ت م0049