حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسقلد مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي اليوم عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بترقيتهم.وقدم اللواء العتيبي التهنئة لهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.من جهتهم عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله - عز وجل - أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن.// انتهـى //11:15ت م0052