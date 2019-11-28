القدس المحتلة 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 48 مستوطنًا اقتحموا الأقصى وتجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه.// انتهى //12:02ت م0067