الدمام 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة مؤخراً، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر من دور الانعقاد السابع.وفي بداية اللقاء رحب سموه بأعضاء المجلس، منوهاً بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، كما بارك سموه للجميع هطول أمطار الخير والبركة على المنطقة الشرقية، سائلاً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، مؤكداً على الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستعداد لموسم الأمطار وتسخير جميع الإمكانيات لمعالجة ما قد يحدث من تجمعات للمياه وتصريفها بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.بعد ذلك أذن سموه باستعراض جدول أعمال الجلسة والمخصصة لاستعراض، ومناقشة عدداً من التقارير للمشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية، حيث استعرض ممثلي الجهات الحكومية الخدمية التقارير الخاصة بالجهات التابعة لهم.أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيِّل، مشيراً إلى أن سموه قد أكد بعد اطلاعه وسمو نائبه وأعضاء المجلس على التقارير على أهمية تنفيذ المشاريع بجودة عالية ومتابعة كل مسؤول ميدانياً للمشاريع التابعة لوزارته حتى تنفذ بالشكل الذي يعكس تطلعات الدولة لتُحقق هذه المشاريع أهدافها وتخدم المواطن والمقيم.وفي ختام الاجتماع قدم سموه شكره للجميع، سائلاً العلي القدير أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //12:19ت م0069