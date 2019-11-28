مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسكرم برنامج هاجر النسائي بمشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة أمس، الفرق المشاركة بمسابقة روح التطوع الثانية.وأوضحت مديرة البرنامج منال الجابري أن المسابقة تم تنفيذها على مستوى منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن المسابقة أسهمت في بناء وعي المتطوعات من خلال استقطاب الفرق التطوعية التخصصية ونمذجتها لتحقيق الاستدامة ولتعزيز قيم البلد الحرام ونشر ثقافته في العمل التطوعي والرقي بخدمة المجتمع المكي.وأشارت إلى أن المسابقة شهدت عدة مراحل منها، مرحلة القبول الأولي للأفكار، ثم مرحلة التهيئة، ثم مرحلة التنفيذ، وأخيرًا مرحلة التقييم.// انتهى //12:25ت م0070