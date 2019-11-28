الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنظمت المؤسسة العامة للتقاعد ورشة تعريفية عن "النظام الموحد لمد الحماية الـتأمينية" للمشتركين السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي المدني بمملكة البحرين وأصحاب العمل، التي استضافتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين.وتضمنت الورشة عدة جلسات رئيسية قام بتقديمها وفد من قطاعي الشؤون التأمينية والمالية بالمؤسسة العامة للتقاعد، حيث تم خلال الجلسات شرح النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والمزايا التي يقدمها للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تقديم شرح لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية حول كيفية تسجيل المشتركين والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.وفي ختام الورشة قدم وفد مؤسسة التقاعد خالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على استضافتها الكريمة لهذه الورشة، مشيدين بالتنسيق المتواصل والتعاون المثمر بين المؤسسة والهيئة الذي يصب في مصلحة المشتركين من موظفي القطاعات الحكومية في البلدين.الجدير بالذكر أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيه المدني والعسكري، يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، مما يسهم وبشكل فاعل في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس.وبلغ عدد الموظفين السعوديين (المدنيين والعسكريين) العاملين في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (7638) موظفاً.// انتهى //12:27ت م0071