الرباط 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالتطورات المتلاحقة في العراق، أمام استمرار المظاهرات والاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية التي دخلت شهرها الثاني.وتحدثت الصحف عن الأزمة السياسية المستمرة في لبنان بالتزامن مع تردي الوضع الاقتصادي وهبوط سعر صرف الليرة إلى مستويات ضعيفة.ولفتت الانتباه إلى العجز المالي الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذي قدر بـ 332 مليون دولار، ووصفت بأنها أسوء أزمة مالية تواجهه الهيئة منذ تأسيسها.وأوردت صحف المغرب تواصل فرق الإغاثة البحث عن مفقودين في زلزال ألبانيا.//انتهى//12:28ت م0072