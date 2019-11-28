بغداد 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسشهدت الاحتجاجات الشعبية بالعراق تطورات جديدة, مما أدى بقيادة العمليات المشتركة إلى الإعلان عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون.ويأتي هذا الإجراء غير المسبق في وقت دخلت فيه الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوب العراق بينها العاصمة بغداد أسبوعها الخامس على التوالي, فيما يواصل المحتجون مطالباتهم بإجراء إصلاحات واسعة وجذرية.ففي العاصمة أفادت مديرية الدفاع المدني باندلاع حريق وصفته بالكبير في بنايتين قرب بناية البنك المركزي في شارع الرشيد وسط المدينة وهي المنطقة التي تشهد عمليات كر وفر يومية بين المتظاهرين وبين قوات مكافحة الشغب.وفي مدينة الناصرية بجنوب العراق، وقعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وبين المتظاهرين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى, فيما تمكنت القوات الأمنية من استعادة جسري الزيتون والنصر من قبضة المحتجين بعد إبعادهم عنها بالقوة, في هذه الأثناء أعلن عن تطبيق حظر التجوال في المدينة على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها فجر اليوم، كما وجهت دائرة صحة المحافظة نداءً عاجلًا للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى.وفي مدينة النجف عم الهدوء الحذر المدينة بعد ليلة شهدت إقدام المتظاهرين الغاضبين على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية الأمر الذي حمّل شرطة المدينة على إعلان حظر التجوال حتى إشعار آخر, وإعلان المحافظ تعطيل الدوام الرسمي.كما تواصلت الاحتجاجات في محافظات البصرة وكربلاء والسماوة بجنوب العراق, تخللتها عمليات قطع طرق وجسور وعدم انتظام في الدوام.// انتهى //12:32ت م0076