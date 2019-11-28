بكين 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأطلقت الصين صباح اليوم قمرًا اصطناعيًا جديدًا إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين أطلقت القمر الاصطناعي "قاوفن12-" على متن صاروخ من طراز "لونج مارتش4- سي" لرصد الكرة الأرضية، ودخل مداره المخطط بنجاح.وكجزء من مشروع رصد الأرض عالي الوضوح في الصين، يتميز القمر الاصطناعي للاستشعار عن بعد بواسطة الموجات الصغيرة، بقدرته على توفير صور بدقة تقل عن متر واحد، بحسب "شينخوا".وسيستخدم القمر الاصطناعي "قاوفن12-" في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكات الطرق وتقدير إنتاج المحاصيل، إضافة إلى الإغاثة من الكوارث، كما يمكنه أيضًا أن يخدم المشاريع على طول الحزام والطريق.وتم تطوير كل من القمر الاصطناعي والصاروخ الحامل من قبل أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.// انتهى //12:40ت م0079