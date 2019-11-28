تيرانا 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسعثر عناصر الإنقاذ الذين يقومون بعمليات بحث في الأنقاض بعد الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا على عشر جثث جديدة، مما يرفع حصيلة ضحايا الكارثة إلى أربعين قتيلًا.وأفادت وزارة الدفاع الألبانية في بيان: "عثرنا على عشر ضحايا جدد ليلًا". وأضافت أن الحصيلة ارتفعت إلى أربعين قتيلا" بينما تتضاءل الآمال في انتشال أحياء بين الأشخاص العالقين تحت الأنقاض منذ الزلزال وقع الثلاثاء وبلغت شدته 6,4 درجات.// انتهى //12:41ت م0080