الجزائر 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، إعلان وزير العدل الجزائري بلقسام زغماتي بدء محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن المحاكمات ستكون علانية.وأشارت إلى تأكيد نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن قيادة الجيش ستزكي الرئيس الذي سينتخبه الجزائريون بكل حرية ونزاهة، محذرًا معارضي الانتخابات من عرقلة سيرها يوم الاقتراع.ونقلت قول الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس: إن المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية والمزمع عقده في وقت قريب في برلين سيجمع الأطراف المؤثرة في الصراع الليبي.// انتهى //12:44ت م0081