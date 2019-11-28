الكويت 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر49 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5928 نقطة بنسبة ارتفاع 84ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر164 مليون سهم تمت من خلال 7458 صفقة نقدية بقيمة 7ر38 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 4767 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر98 مليون سهم تمت عبر 3516 صفقة بقيمة 1ر6 مليون دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر69 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6519 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 66 مليون سهم تمت عبر 3942 صفقة بقيمة 5ر32 مليون دينار.// انتهى //13:43ت م0097