جيزان 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسزار مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، ومساعِدَيْه للشؤون التعليمية "بنين و بنات " وعدد من مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة وطلاب وطالبات الإدارة من ذوي الإعاقة الحركية ، اليوم , مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان ، وذلك بهدف التعرف على الدور الذي تؤديه الجمعية لخدمة فئة غالية من المجتمع.واستمع الوفد الزائر ، إلى شرح من مدير المركز علي بن محمد المعتبي ، عن الخدمات التأهيلية والتعليمية التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة الغالية.وأعرب مدير تعليم صبيا ، عن شكره لمدير المركز والعاملين معه على جهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية ، عاداً المراكز نافذة إنسانية للمجتمع بما تقوم به من رعاية مجانية ، وتنمية لقدرات الأطفال ، واستشارات لأسرهم.وفي سياق متصل ، قام وفد تعليم صبيا بزيارة لمدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي ، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإدارتين.وشهد اللقاء بحث عدد من البرامج القادمة ، والموضوعات المشتركة ، إضافة لحضور الجلسة الأولى للمجلس التعليمي بمنطقة جازان .// انتهى //13:43ت م0098