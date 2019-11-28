عام / محافظ فيفا يتفقد الطرق المتضررة جراء الأمطار
الخميس 1441/4/1 هـ الموافق 2019/11/28 م واس
فيفا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس
وقف محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني اليوم ، على الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ، وشدد على سرعة فتح الطرق وإزالة الانهيارات والصخور وتنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية .
وقام المحافظ ، بجولة على الطرقات التي تضررت بفعل هطول الأمطار الغزيرة ، رافقه خلالها مدير ادارة الدفاع المدني بفيفا المقدم سلمان المشنوي ومدير الخدمات ببلدية فيفا الدكتور عبدالله المالكي وعدد من المسؤولين بالادارات المعنية بصيانة الطرق وأعمال إزالة الصخور والانهيارات. // انتهى //
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