القاهرة 1 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسبدأت في القاهرة اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي العربي الإفريقي الأول، الذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية التابعة له بالتعاون مع المجلس العربي الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة عدد من ممثلي المصارف والوزارات والجهات المعنية في الدول العربية والإفريقية، والجامعات والمراكز البحثية، والاتحاد الإفريقي، والمجتمع المدني.وناقش المؤتمر وسائل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية البرية والبحرية وتشجيع التعاون بينهما من خلال التجارب والخبرات وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في شتى المجالات التنموية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية ومشاركة المجتمع المدني في مجال الطاقة الخضراء.ويتناول المؤتمر أيضًا سبل تعزيز استخدام مصادر الطاقة في التنمية الاقتصادية إفريقيًا وعربيًا، وقصور مصادر الطاقة التقليدية في بعض البلدان العربية والإفريقية، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لتستخدام مصادر الطاقة الخضراء عربيًا وإفريقيًا، إضافة إلى تغطية العجز في مصادر الطاقة التقليدية والحفاظ على البيئة من التدهور، فضلًا عن استعراض فرص التمويل المتاحة لاستخدام مصادر الطاقة الخضراء.// انتهى //13:44ت م0101