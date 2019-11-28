مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسقلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي عددا من ضباط القوات رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الكريم بترقيتهم.وهنأ اللواء الأحمدي المترقين متمنيناً لهم التوفيق وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة قاصدي المسجد الحرام.من جهتهم عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية وعدوها حافزا لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //13:45ت م0103