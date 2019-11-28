الجزائر 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واستمكن الجيش الجزائري، إثر عمليات نفذتها في أنحاء متفرقة من البلاد، من توقيف أربعة أشخاص بتهمة دعم الجماعات الإرهابية.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عمليات التوقيف تمت بكل من محافظات سطيف ووهران وبرج باجي مختار.وذكر أن قواتها فككت شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص بينهم إرهابي تائب وحجزت مسدسًا آليًا وبندقية صيد وقنبلة تقليدية الصنع، إضافة إلى أسلحة بيضاء.وفي عملية أخرى، أوقف الجيش الجزائري 31 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظة تمنراست في اقصى جنوب البلاد.// انتهى //13:47ت م0104