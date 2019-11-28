الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسارتأت الصحفيات العربيات المشاركات في الندوة الثالثة لصحفيات وكالة الأنباء العربية، فتح قنوات لمزيد من التعاون والتنسيق الجاد، بين الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، والإدارة العامة للإعلام بجامعة الدول العربية، بما يسهم في تقديم خِدْمات وبرامج تدريب وأنشطة علمية وندوات للصحفيين والصحفيات ممن يعملون في وكالات الأنباء العربية.جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدت تحت رعاية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، بعنوان ( دور الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء العربية في إنتاج المعرفة وتحفيز المرأة العربية )، واحتضنها على مدى يومين، مركز المؤتمرات بالمقر الرئيس لـ "واس" بالرياض.وتناولت التوصيات التي ألقاها أمين عام اتحاد "فانا" الدكتور فريد آيار، مطالبة المشاركات في الندوة بتشكيل لجنة من صحفيات عربيات، تركز في مهامها على بحث عن مشكلات الصحفيات العربيات، وتقديم التصور الشامل بهذا الموضوع إلى الندوة الرابعة بواسطة اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا".وأشارت إحدى التوصيات إلى ضرورة سعي الصحفيات العربيات إلى النظر بجدية لعملية الملاءمة بين أوضاعهن الاجتماعية، وواجباتهن المهنية، بما يضمن لها الاستمرارية، التي تزيد من فرص إثراء أرصدتهن على مستوى الخبرة والممارسة بمهنية ميدانيًا وتحريريًا، لأن ظروفهن الاجتماعية غالباً ما تتسبب في انقطاعهن، الأمر الذي يعود سلبًا على مهاراتهن، يسهم في التأثير على المهنية، وضعف الأداء وممارسة العمل الصحفي بوتيرة جيدة تواكب متطلباته المتمثلة في السرعة والدقة والموضوعية والمبادرة، فيما وجهت المشاركات في الندوة من خلال توصياتهن اتّحاد وكالات الأنباء العربيّة "فانا" إلى إقرار دوريّة سنويّة لاجتماعات الصحفيات العاملات في وكالات الأنباء العربيّة.وحظي التدريب والتأهيل باهتمام الصحفيات العربيات، إذ اتفقن على أن تتناول توصياتهن التأكيد على ضرورة وضع برامج خاصّة بالصّحفيات ضمن أنشطة مركز التّدريب التابع لاتحاد وكالات الأنباء العربية، بما يضمن اكتسابهن المهارات القيادية التي تؤهلهنّ لتولّي مناصب في مؤسساتهن الإعلامية، إلى جانب تخصيص ركن خاص بالصّحفيات العربيات بموقع اتّحاد وكالات الأنباء العربية (www.fananews.com ) على شبكة الإنترنت من أجل إبراز أنشطتهنّ وأعمالهن.يذكر أن ثاني أيام الندوة شهد قبل إلقاء التوصيات، جلسة رأستها الدكتور روعة بري من وكالة الأنباء السعودية بعنوان "الصحفيات العربيات في القرن 21 "، سلّط فيها الضوء من خلال أربع محاور على تكامل الأدوار بين الصحفي والصحفية في وكالة الأنباء، وتحدثت عنه بالتفصيل أسماء بن علي من وكالة الأنباء العمانية من خلال ورقة عملها إذ رأت أن "تكامل" في الأدوار يتمثل في "تحقيق الأهداف المُتفق عليها سلفًا من قبل الحكومات العربية "ممثلة في وكالات الأنباء العربية وهي" إبراز وجوه التنمية " في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والرياضية عبر فنون التحرير المختلفة، سواءً من خلال الأخبار أو الاستطلاعات أو التحقيقات أو الحوارات والأحاديث أو الأعمدة الصحفية أوالكاريكاتير وغيرها من الفنون الأخرى.وركز المحور الثاني على دور الصحفيات العربيات في تشكيل الوعي المجتمعي، وهو المحور الذي تحدثت عنه كلٌ من خلود الدخيل من وكالة الأنباء السعودية، وإينال صباح من وكالة الانباء الأردنية، إذ استعرضتا تجارب تثبت تميز الصحفية العربية في تشكيل وعي مجتمعي من خلال عملها الصحفي ميدانيًا وتحريريًا، وهو ما يحسب لها لأنها بذلك أسهمت في تنصيب الإعلام كمؤسسة اجتماعية في المجتمعات البشرية، وذلك بقدرته على ترسيخ ثقافة المجتمع وهويته .وتناول المحور الثالث صورة المرأة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت عنه سامية السعايدة من وكالة الأنباء الأردنية وشيخة الفليتية من وكالة الأنباء العمانية ورقتا عمل تطرقتا فيهما إلى مفهوم الممارسة الإعلامية وأخلاقيات العمل الإعلامي الواجب التزام الصحفي بها ومنها الاستقلالية والمسئولية والأمانة والمصداقية والحفاظ على حقوق الآخرين .فيما استعرض خلال المحور الرابع دور الصحفيات العربيات في إبراز تجارب المرأة العربية في مجالات الاختراع والابتكار، وتولت الحديث فيه آمال عبيدي من وكالة الأنباء الإماراتية، إذ تطرقت إلى إحصائيات تعنى بجهود المرأة العربية العملية في مختلف القطاعات لا القطاع الإعلامي فقط.وفي ختام الندوة قدم نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ أحمد بن إبراهيم العوض هدية تذكارية للأمين العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد آيار ، كما قدم شهادات الشكر والتقدير للمشاركات، فيما كرم هيئة الهلال الأحمر السعودي لمشاركتها فرقتين إسعافية، وركن طبي قدمت فيه خدمات صحية ورسائل توعوية للمشاركين والحضور.// انتهى //13:48ت م0105