الموسم 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس مركز الموسم الدكتور خفير بن زارع العمري أعضاء ومنسوبي جمعية التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم يحيى محمد مرير وأعضاء المجلس.وفي بداية اللقاء قدم رئيس المركز التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بصدور الموافقة على تأسيس الجمعية وتشكيل مجلسها الأول , سائلاً المولى عز وجل أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه للقيام بالمهام والأعمال المناطة بالجمعية , مشيراً إلى أهمية تطوير العمل وتفعيل دور الجمعية التنموي في خدمة المجتمع , في ظل الدعم المتواصل لمختلف القطاعات من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات عبر كوادر عالية الهمة, قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة.من جهتها قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم شكره لرئيس مركز الموسم على الاستقبال مؤكداً حرصه وكافة أعضاء المجلس على العمل المتواصل لتحقيق التقدم في كافة مجالاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها.//انتهى //13:55ت م0106