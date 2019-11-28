سكاكا 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، يرافقه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة الجوف، وأطّلع سموه على سير العمل فيها، وذلك قبل تسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني"في منطقة الجوف, كما زار سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الإسكان عددًا من المستفيدين في مشروع إسكان سكاكا.وتشمل منطقة الجوف 10 مخططات توفّر 6356 أرضاً مجانية، بينها 7 مخططات توفّر 3,559 أرضًا مطوّرة وتحت التطوير، و3 مخططات مكتملة التصميم ويجري طرحها وتوفر 2456 أرضًا مجانية، إضافة إلى 3 مشاربع للوحدات السكنية الجاهرة تتوزع على سكاكا 1 بعدد 294 وحدة، وسكاكا 2 بعدد 241 وحدة، والقريات بعدد 255 وحدة سكنية.وزار سمو أمير المنطقة مشروع "إسكان سكاكا 1" الذي يوفّر 294 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا، روعي في تصميمه وتنفيذه توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، كما زار سموه مخطط الورود في سكاكا والذي يوفر 240 قطعة أرض مجانية، على مساحة إجمالية للمشروع تقارب 260 ألف متر مربع.وأشاد سموّه بتنفيذ المشاريع وبتصاميمها التي تلائم متطلبات الأسرة السعودية، مثمّنًا دور وزارة الإسكان في توفير مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تسهم في تسهيل تملّك المواطنين للمسكن وفقًا لرغباتهم وقدراتهم.بدوره شدّد معالي وزير الإسكان خلال زيارته لمشاريع منطقة الجوف على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوّهاً إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني وفقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030م- مع مراعاة الرغبات المختلقة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أطلق عدة مشاريع سكنية ومخططات للأراضي المجانية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم، فيما يأتي ذلك إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى مثل القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي، وشراء وحدة جاهزة من السوق، وخيار دعم القرض القائم، في حين أتاحت الوزارة عددًا من الخِدْمات، إضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عامًا، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب خدمة الحجز الإلكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة "سكني" الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.// انتهى //14:05ت م0107