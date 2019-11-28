الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأكد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن الهيئة تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالتعليم والتدريب بما يضمن كفاءة عملها وجودة برامجها؛ وتمثّل ذلك في شراكاتها الاستراتيجية مع وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجميع الجهات التعليمية والتدريبية وكذلك القطاعات المماثلة دولياً.وثمن في تصريحٍ له اليوم اهتمام مجلس الشورى بتقرير الهيئة الذي تمت مناقشته ورفع توصيات حوله في جلسة الأربعاء؛ موضحاً أن هيئة تقويم التعليم والتدريب عملت مؤخراً على تحديث الهيكل التنظيمي لها إنفاذًا للقرارات السامية الخاصة بتأسيس الهيئة ودمج جميع القطاعات المعنية بتقويم التعليم والتدريب وتوحيد أعمالها تحت مظلتها؛ حيث تضمنت هذه الهيكلة إنشاء مركز جديد باسم " المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي" بديلاً عما كان يسمى سابقاً بـ "قطاع التعليم العام"، بحيث يتولى عمليات التقويم والاعتماد المدرسي في التعليم العام للمدارس الحكومية والخاصة؛ وتعديل اسم "المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني" إلى "المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب" ليشمل نطاق عمله جميع البرامج التدريبية الحكومية والأهلية بما فيها قطاع التعليم التقني والمهني وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.وقال :" إن الهيئة انتهت مؤخراً من إجراء التعديلات على النسخة النهائية من الإطار السعودي للمؤهلات وتم إرساله لأصحاب العلاقة من الشركاء والمستفيدين والجامعات في مراجعة أخيرة للإطار قبل عرضه على مجلس ادارة الهيئة لاعتماد تطبيقه".ورفع معاليه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لما توليه من عناية ودعم كبيرين لقطاع التعليم والتدريب عموماً وللهيئة خصوصاً بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات والمؤسسات التعليمية، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.// انتهى //14:09ت م0108