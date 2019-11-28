الدمام 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنظمت كلية الدراسات التطبيقية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس اللقاء التعريفي لطلاب التدريب الميداني ، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة الشرقية.وأشاد وكيل الكلية الدكتور عبدالله الغامدي بالجهود التدريبية التي تعاونت مع الكلية لتدريب طلابها وطالباتها، معربا عن شكره وتقديره لشركاء الجامعة من الجهات الحكومية والأهلية البالغ عددها أكثر من 250 جهة.وتضمن اللقاء استعراض عدد من طلاب التدريب تجاربهم المتميزة في مجال تدريبهم على العديد من المهام في عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة والاستفسارات.// انتهى //14:14ت م0109