الرياض 1 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير بيتر سمينبي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين .من جانبه عبر السفير بيتر سمينبي عن تقديره للجهود المبذولة من المملكة للتوصل إلى اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن .//انتهى//15:29ت م0134