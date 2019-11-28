جدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسبلغ حجم التجارة الإسلامية البينية من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي , زيادة بنسبة 7 في المائة ما بين عامي 2017 و 2018, ليبلغ 381.4 مليار دولار أمريكي, مقابل 322.2 مليار دولار أمريكي.وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في كلمة ألقاها في مدينة إسطنبول أمس , أمام الإجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) في دورتها الخامسة والثلاثين، برئاسة فخامة رئيس جمهورية تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان, أن الدول الأعضاء بالمنظمة شهدت زيادة في مختلف مؤشرات ومسارات التعاون الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء.وأشاد معاليه بالزيادة المطردة في مجال تمويل التجارة مع تكثيف الجهود للنهوض بالإستثمارات الإسلامية البينية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مُثمّناً في هذا الصدد ما تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمساعي الإيجابية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.// انتهى //15:31ت م0136