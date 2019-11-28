جدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسشهدت فعاليات مهرجان "عالم اللحظات" ضمن شتاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية KAEC ، حضوراً لافتاً على مختلف مرافق المدينة الاقتصادية السياحية والترفيهية ، والذي انطلق مؤخراً في 21 من شهر نوفمبر الحالي ، ويستمر حتى 22 من شهر فبراير 2020م ، ويتضمن عروضاً وأنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة وجديدة من نوعها ، وذلك في إطار برامجها الهادفة إلى تعزيز برامج جودة الحياة وتنمية السياحة والترفيه والاستثمار على شواطئها البكر ومسطحاتها الخضراء.وتشمل الفعاليات منطقتي ممشى الشاطئ بوليفارد وممشى المارينا ، والتي ستضم كل منهما جلسات عائلية خارجية وعروض وموسيقى وأنشطة متنوعة ، وكذلك منطقة المسطحات الخضراء في حي البيلسان وتشمل ألعابا رياضية للأطفال ، ومنطقة الفنون، ومنطقة اللاجونا التي سوف تضم العديد من الأنشطة ومنها كركوب الخيل على الشاطئ والتخييم ، وركوب الدراجات النارية البرية ، بالإضافة إلى الأنشطة البحرية التابعة لشاطئ "يام"، ونادي اليخوت والرياضات البحرية "البيلسان مارينا" وغيرها.وتم تصميم فعاليات مهرجان "عالم اللحظات" ضمن شتاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، ليوفر تجارب استثنائية وتحقيق الرفاهية للساكنين والزوار من جميع شرائح الدخل والفئات العمرية صغاراً وكباراً للاستمتاع وقضاء أجمل اللحظات ، حيث خصصت المدينة الاقتصادية نافذة إلكترونية ذكية موحدة وأمنة لاستعراض كافة التجارب والفعاليات والوصول إلى مواقعها ، كذلك شراءها تذاكرها من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمدينة الاقتصادية visit.kaec.net.يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تفتح أبوابها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رواد الأعمال في قطاع السياحة والترفيه لتنشيط وإثراء تجربة السكان والزوار خلال عالم اللحظات ، من جهتها قامت حتى الآن باستقطاب عدد من الشركات الوطنية وإعطاءها حزمة من الدعم والتحفيز لتمكينها من النجاح.// انتهى //15:37ت م0141