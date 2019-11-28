الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر أمس, اللقاء المفتوح لطلاب وطالبات الجامعة، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبد العزيز بن سيف, ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والعلمية الدكتور محمد صالح النمي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور سعد حمد بن عمران, وعدد من عمداء الكليات في الجامعة, وذلك في قسم الطلاب في مقر الجامعة.وأكد معالي مدير الجامعة, أهمية هذه اللقاءات في تحسين الأداء والمحافظة على تميزه, مشيرًا إلى إيجابيات نظام الجامعات الجديد وأثره على المسيرة التعليمية، بوصفه داعما للعملية التعليمية ومحققا لأهداف نظام التعليم العالي بشكل عام وأهداف الجامعة بشكل خاص، ويساعد على تجويد العمل الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع، كما يعد النظام قبل اعتماده إحدى أهم الخطط المدروسة لدى الجامعة.بعد ذلك جرى فتح باب الاستفسار وتقديم الاقتراحات للطلاب.// انتهى //15:39ت م0143