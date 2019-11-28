الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأعرب لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام و خامس العالم في البطولة العالمية لبناء الأجسام التي أقيمت بالفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً البطل تيسير خلفان عن اعتزازه بما حققه في وزنه لكمال الأجسام فوق 100 كجم الذي يعد إنجازاً وطنياً متميزاً موضحاً أن المنافسة لم تكن سهلة على الإطلاق، و أن هذا الإنجاز كان ثمرة للتدريبات والتحضيرات التي خاضها طوال الفترة الماضية .من جهته أعرب البطل أحمد مغربي " عن سروره بأول مشاركة له في بطولة العالم والمنتخب وقال : الحمدلله الفوز باسم المنتخب والوطن أمر لا يقدر بثمن .وأضاف المغربي أن فترة الإعداد لهذه البطولة العالمية امتدت لشهور ، وقد تفاجأنا بمستوى الأبطال المنافسين لكن استطعت بحمدلله أن أحقق مركزًا متقدمًا في بطولة العالم .من جهة أخرى أكد البطل جمال عسيري أن البطولة كانت قوية جدًا بمشاركة نخبة كبيرة من أبطال العالم والحمدلله نافسنا بشراسة وأسهمت وزملائي في العديد من الإنجازات المشرفة التي تحققت لكمال الأجسام السعودية في البطولة .وقد قدم اللاعبون الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السعودي لكمال الاجسام أسامة الرميان على ما حظوا به وجميع زملائهم من عناية واهتمام ومتابعة شخصية وللجهات الراعية .// انتهى //15:40ت م0144