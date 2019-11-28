الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي.وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تصدير واستيراد الأغذية والأدوية، وتبادل الخبرات في مجال تشريعات ومتطلبات الأجهزة والمستلزمات الطبية.يُذكر أن الغذاء والدواء فسحت خلال عام 2019م قرابة 29 ألف طن من المواد الغذائية الواردة من بنغلاديش تنوعت بين العجائن والمشروبات والبهارات والأرز والأسماك والبحريات والدهون.// انتهى //15:40ت م0145