الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 5.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7859.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات إتحاد الخليج، وحلواني إخوان، والمتحدة للتأمين، والأهلية، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بروج للتأمين، وساب، والكثيري، وأنعام القابضة، والتأمين العربية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.14% و 5.79%.فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والعربي، والتصنيع، والراجحي، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والعربي، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 296.29 نقطة ليقفل عند مستوى 6255.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 2433 صفقة.// انتهى //15:41ت م0146