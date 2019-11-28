الحديدة / صعدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 793 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في محافظة الحديدة والمناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 5,838 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وجرى توزيع 523 سلة غذائية في مخيمي الدناكل والجشة بالحديدة، و270 سلة غذائية في مناطق التنباكة والجعدة وبني فائد والطينة المحاذية لصعدة.ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.//انتهى//15:42ت م0147