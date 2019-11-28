الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساختتم بالقاهرة أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني لأشقاء لا عبى الأولمبياد الخاص الذى احتضنه العاصمة المصرية بمشاركة 8 دول عربية هي مصر ، البحرين، الإمارات، الكويت، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، الأردن، الذى شهد على مدى أيامه الثلاث ورشة عمل الأشقاء، ومسئولي برنامج الأسر بالإضافة إلى عرض اللاعبين صغار السن.وأوضحت مدير عام المبادرات بالأولمبياد الخاص الدولي منسقة المؤتمر نيبال فتونى أن هذا المؤتمر الإقليمي هو الثاني، الذى حقق الكثير من الأهداف وخرج بعدد كبير من التوصيات التي سوف يتم تعميمها على مختلف برامج المنطقة الـ23 دولة ، وأهمها ضرورة مشاركة الاشقاء في الرياضات الموحدة ، وهى الفرق التي يشارك فيها ذوى الاعاقة الفكرية إلى جانب غير المعاقين .وهنأ الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبدالوهاب أشقاء اللاعبين في ختام مؤتمرهم الثاني ، مؤكدا حرص الرئاسة الاقليمية على إقامة مثل هذه المؤتمرات الهامة ، التي تساعد أشقاء لا عبى الأولمبياد الخاص في اكتساب العديد من الخبرات والمهارات ، التي تنعكس بدورها على أداء اللاعب رياضيا ، وأن تتم عملية التكامل بين النادي ومركز التدريب والمدرسة والأسرة .من جهة أخرى حقق عرض صغار اللاعبين نجاحا مبهرا ، وظهرا خلال العرض مدى ما يتمتع به اللاعبين صغار السن من 3 إلى 7 سنوات حب فطرى إلى ممارسة الرياضة .// انتهى //15:44ت م0148