الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسدشن معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, برنامج العيادات الاستشارية للملكية الفكرية، إحدى مبادرات الهيئة التي تسهم في توليد حقوق الملكية الفكرية واستخدامها من خلال تقديم المشورة والإرشاد والخدمات في مجال الملكية الفكرية للمشاريع القائمة على الابتكار من المنشآت المتوسطة والصغيرة والأفراد من مخترعين ومؤلفين ورواد أعمال.كما رأس معاليه الاجتماع "العاشر" لمجلس إدارة الهيئة, بحضور أعضاء مجلس الادارة، واطلع المجلس على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة.واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم ما تم في الفترة السابقة من قرارات تدعم مسيرة الهيئة على رأسها موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة لاتفاقية لوكارنو.وجرى استعراض ما تم في مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وكذلك مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية للملكية الفكرية (ويبو) في جنيف وإنجازات اللجان شبه القضائية وعن البدء في تفعيل دور الانفاذ لحقوق الملكية الفكرية والحملات التي قامت بها الهيئة للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور عادل بن عبدالله الهرف وخليل بن إبراهيم الوطبان والدكتور أحمد بن حمدان الثنيان وعبدالسلام بن عبدالله المانع وسعود بن عبدالله السبيعي وأحمد بن محمد الصويان والدكتور ناصر بن محمد العقيلي وعبدالعزيز بن راشد الرومي والدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي والدكتور علي بن عبدالله المشاري.من جانبه قدم الدكتور عبدالعزيز السويلم الشكر والتقدير لمعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة ودعم مسيرة الهيئة نحو تحقيق أهدافها.// انتهى //16:46ت م0194