ينبع 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبد الله العقيبي، الإطار العام لجائزة تطوير للأداء المتميز في نسختها الثالثة، والتي تأتي انطلاقا من حرص الإدارة ممثلة في وحدتي تطوير المدارس (بنين وبنات) على تحفيز العاملين وتشجيع أفضل الممارسات والمبادرات التعليمية داخل المؤسسات التعليمية.وذكر مدير وحدة تطوير المدارس بتعليم ينبع خضر الرفاعي، أن الجائزة في هذا العام تستهدف أربع فئات بمدارس تطوير ـ بنين وبنات ـ هي” القيادة المدرسية والمعلم المشرف والطالب/ة والمبادرات ، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، ونشر ثقافة التميز والجودة والتطوير والإبداع، وبث روح التنافس بين أعضاء المجتمع المدرسي، وتوثيق الأعمال بطريقة علمية صحيحة، وتجويد بيئات التعلم في مدارس تطوير.من جانبها أشارت مديرة وحدة تطوير المدارس (بنات) وداد الربياوي أن الجائزة تأتي انطلاقًا من التوجهات المستقبلية لإدارة التعليم بمحافظة ينبع، والتي تتبنى تطوير عمليات التعلم بما يحقق التنمية المستدامة من خلال رفع وتطوير أداء الكوادر التعليمية وتجويد برامج ومخرجات التعليم على جميع الأصعدة، موضحة أنه سيكون تكريم الفائزين والفائزات الحاصلين على المراكز الأولى في الجائزة من جميع الفئات في الحفل الختامي لأنشطة الوحدتين للعام الدراسي 1440/ 1441 هـ .// انتهى //16:46ت م0195