نيامي 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسبدأت بعاصمة النيجر نيامي اليوم، أعمال القمة القارية الثالثة "إفريقيا من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة" بمشاركة نحو 2000 مشارك، بينهم عشرات الرؤساء السابقين والحاليين في إفريقيا، والعديد من الخبراء والباحثين، وممثلي الشركاء الدوليين.وتهدف القمة إلى "دعم جهود القادة الأفارقة من أجل السلام والأمن والمصالحة والتنمية البشرية، وتحقيق المثل العليا للاتحاد الإفريقي، وأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة".وتنعقد القمة في ظل تصاعد وتيرة هجمات الجماعات المسلحة بالمنطقة، خصوصًا في مالي وبوركينافاسو، حيث قتل وجرح المئات في سلسلة هجمات مؤخرًا.// انتهى //16:51ت م0197