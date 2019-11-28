رام الله 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمخططات الاستعمارية التوسعية، ترجمة ميدانية لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات.وأوضحت في بيان اليوم، أن ما كشفته وسائل الإعلام العبرية من اتفاق تعاون علمي بين إسرائيل وأمريكا، يشمل المؤسسات العلمية والأكاديمية في المستوطنات، يعكس إصراراهما وبطريقة عنجهية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروق الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.وأدانت الوزارة القرارات والإجراءات الأمريكية الإسرائيلية الاستعمارية، عادة أنها تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، وإمعانًا في تدمير ثقافة السلام وما تبقى من آمال، للوصول إلى حل سياسي للصراع.ورأت الوزارة قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية تسريع إقامة 11 ألف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، محاولة لإطباق السيطرة على المدينة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تسارع في التحضيرات لإقامة مستوطنة صناعية ضخمة في المنطقة الواقعة جنوب شرق طولكرم، التي وعد بها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.// انتهى //16:52ت م0199